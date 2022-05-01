По данным СБУ, российская агентура должна была сбить пассажирский самолет над Россией или Беларусью. Для этого диверсантам была задана задача найти переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

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СБУ сорвала планы россиян

Сотрудникам СБУ пришлось провести многоэтапную спецоперацию по выявлению диверсантов, так как они были глубоко законспирированы. Известно, что диверсанты – агенты генштаба вооруженных сил России.

Российские агенты намеренно искали Stinger, чтобы в сбитии пассажирского самолета обвинить Украину и западных партнеров.

Вражеская диверсионная группа состояла из трех человек – два агента с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Работу ДРГ курировал Александр Тютерев, он же "Морпех" – кадровый сотрудник российского генштаба. Именно он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что и находится в розыске.

Диверсанты втирались в доверие к нашим защитникам

Российские агенты пытались втереться в доверие нашим Вооруженным Силам, поэтому выдавали себя за патриотически настроенных волонтеров. Чтобы наши защитники точно им поверили, диверсанты даже предоставили достоверную информацию о позициях кадыровцев.

Вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев",

– сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Позже свои связи "волонтеры" планировали использовать для получения ПЗРК Stinger, чтобы устроить теракт.