Цього разу диверсантку викрили у Харківському районі. Жінка надавала ворогу таємну інформацію.

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У Харківському районі поліцейські затримали диверсантку

Зрадницею виявилася 58-річна мешканка селища Васіщеве.

Попередньо відомо, що жінка через мобільний телефон з 26 по 27 квітня надавала братові координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення. Брат перебуває на непідконтрольній території та співпрацюю з Росією.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 114-2 ККУ. Санкція статті передбачає покарання до 12 років.

Зловмисницю затримано та передано співробітникам СБУ. Останні з'ясовуватимуть усі обставини події.

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