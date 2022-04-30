Деталі розслідування

Правоохоронці виявили зброю та заборонену символіку. Наразі вони розшукують осіб, які працюють на російські спецслужби.

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Відомо, що ці зловмисники осіли в області ще раніше. Щоб не допустити провокацій, поліцейські та службовці Державного бюро розслідувань проводять масштабне розслідування. За результатами вони вже вилучили:

значну кількість різної зброї;

комуністичну атрибутику;

рекламні брошури із комуністичною та іншою забороненою символікою;

посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення диверсій;

гранати;

набої;

мобільні телефони;

електронні носії інформації.



У зловмисників знайшли гранати



Колаборанти планують масштабну провокацію

Поліцейські в Одесі проводять масштабне розслідування: відео

Що трапилося в Одесі 2 травня 8 років тому

У 2014 році в центрі Одеси трапилися масштабні сутички. Тоді перед футбольним матчем уболівальники футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст", а також звичайні громадяни вирішили пройтися вулицями мирною ходою "За єдину Україну". Водночас проросійські активісти "Антимайдану" підготували власну ходу.

Колони перетнулися в районі Грецької площі. Тоді й почалися заворушення – учасники кидали один в одного камінням, коктейлями Молотова та піротехнікою. Згодом з'ясувалося, що у колаборантів була вогнепальна зброя, адже пролунали вистріли.

Найбільше жертв було на Куликовому полі, адже там підпалили Будинок профспілок, в якому ховалися люди. Загалом загинули 48 осіб, а ще понад 200 – зазнали травм.

Після трагічних подій Одеська міська рада оголосила в місті три дні жалоби.

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