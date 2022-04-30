Детали расследования
Правоохранители обнаружили оружие и запретную символику. Сейчас они разыскивают людей, которые работают на российские спецслужбы.
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Известно, что злоумышленники осели в области еще раньше. Чтобы не допустить провокаций полицейские и служащие Государственного бюро расследований проводят масштабное расследование. По результатам они уже изъяли:
- значительное количество разного оружия;
- коммунистическую атрибутику;
- рекламные брошюры с коммунистической и другой запретной символикой;
- пособия с инструкциями правил поведения, мер конспирации и слежки для проведения диверсий;
- гранаты;
- патроны;
- мобильные телефоны;
- электронные носители информации.
У злоумышленников обнаружили гранаты
Коллаборанты планируют масштабную провокацию
Полицейские в Одессе проводят масштабное расследование: видео
Что произошло в Одессе 2 мая 8 лет назад
В 2014 году в центре Одессы произошли масштабные стычки. Тогда перед футбольным матчем болельщики футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист", а также обычные граждане решили пройтись по улицам мирным ходом "За единую Украину". В то же время пророссийские активисты "Антимайдана" подготовили собственное шествие.
Колонны пересеклись в районе Греческой площади. Тогда и начались беспорядки – участники бросали друг в друга камнями, коктейлями Молотова и пиротехникой. Впоследствии выяснилось, что у коллаборантов было огнестрельное оружие, ведь раздались выстрелы.
Больше всего жертв было на Куликовом поле, ведь там подожгли Дом профсоюзов, в котором прятались люди. В общей сложности погибли 48 человек, а еще более 200 – получили травмы.
После трагических событий Одесский городской совет объявил в городе три дня траура.
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