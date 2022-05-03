Такую информацию сообщил представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в прямом эфире национального марафона новостей, передает 24 канал. В частности, он рассказал о результатах продленного комендантского часа и как живет город после него.

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Напомним, в Одессе ввели длинный комендантский час. Он действовал с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая.

По словам Братчука, еще до действия комендантского часа соответствующие правоохранительные органы получили информацию о задержании представителей диверсионно-разведывательной группы. Пока известно о 12 задержанных диверсантах, связанных в том числе и с криминалитетом.

Они пошли на откровенное сотрудничество с врагом и их задачей было создать картинку беспорядков. О подробностях этого мы позже сообщим, потому что в настоящее время следствие продолжается и идет правовая оценка этим действиям,

– сообщил Сергей Братчук.

Отмечается, что во время задержания были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, среди них большое количество боевых гранат. Также была изъята соответствующая документация, которой должны руководствоваться в своей работе диверсанты.

Братчук подчеркнул, что специальным органам известно о большем количестве лиц, задействованных в диверсиях, однако точной цифры назвать невозможно.

Ранее сообщалось, что полицейскими Одессы проводятся масштабные расследования, чтобы установить коллаборантов, которые намеревались готовить провокацию на День противостояния в Одессе – 2 мая.

Как прошел удлиненный комендантский час в Одессе

Сергей Братчук рассказал, что сам комендантский час прошел без существенных нарушений. Однако отметил, что мелкие нарушения все же были: некоторые одесситы пытались выйти на улицы, чтобы прогуляться.

На такие действия жителей сразу же реагировали патрульные и все силы, вовлеченные в процесс соответствующего запрета.

Как живет город сейчас

По словам спикера оперативного штаба Одесской ОВА, Сейчас город живет и функционирует. Сегодня уже началось движение общественного транспорта. Напомним, что во время действия комендантского часа запрещается движение общественного транспорта, а также других транспортных средств, в том числе собственных автомобилей жителей города. Отмечается, что работали только службы, задействованные в обеспечении работы нашей инфраструктуры.

Спасибо всем специальным службам и правоохранителям за работу. Контрдиверсионная операция еще продолжается,

– подчеркнул Братчук.

Что известно о российских диверсиях на территории Украины:

1 мая стало известно, что СБУ обезвредила вражескую диверсионную группу, которая планировала теракт. Представители ДРГ хотели сбить пассажирский самолет над Россией или Беларусью и обвинить в этом Украину.

29 апреля правоохранители нашли возле Николаева тайник противотанкового оружия ДРГ. Диверсанты планировали провести в городе теракты.

В Харьковском районе представители полиции разоблачили женщину, которая через мобильный телефон с 26 по 27 апреля предоставляла родственнику, который сотрудничает с врагом, координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении.

В Черкасской области СБУ перехватила грузовик, который вез комплектующие к военному оборудованию из Донецкой области в Россию. В ходе досмотра груза обнаружили комплектующие запчасти на почти 100 тысяч долларов США.

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