Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Черкасской области. По информации сотрудников ведомства, оккупанты хотели скрыть груз, поэтому отправили его косвенным путем.

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Груз более чем на $100 тысяч

В СБУ отметили, что груз в виде комплектующих к оборудованию предназначался для производства российской военной техники. В частности, были детали для нужд самолетостроительной, судостроительной и других отраслей.

"В ходе осмотра груза обнаружили комплектующие запчасти почти на 100 тысяч долларов США. Сейчас все национализировали и установили на одном из предприятий военно-промышленного комплекса Украины, чтобы работало на оборону нашего государства", – отметили в пресс-службе.

СБУ перехватила военное оборудование, которое везли в Россию / Фото пресс-службы СБУ

К слову, вчера, 26 апреля, работники СБУ задержали 2 человек, подозреваемых в колаборанстве. По информации, они вероятно корректировали вражеский огонь по бронетанковым предприятиям Укроборонпрома.

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