Накануне на территории Приднестровья произошли взрывы. Местные власти поспешили во всем обвинить Украину. Хотя в Молдове отметили, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы. Ведь на территории этого квазиобразования до сих пор находится российская армия.

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Есть вероятность, что российские власти решат открыть еще один фронт, начав атаку со стороны Приднестровья. Там готовят очередные серии провокаций, чтобы подстрекнуть местное пророссийское население. Есть возможность, что 2 мая российские войска пойдут в наступление с Приднестровья на Одесщину.

Однако пока такая вероятность выглядит маловероятной. В этом уверен советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада" во время телемарафона "Единые новости", передает 24 канал.

Если мы говорим о Приднестровье, то вероятность вступления Приднестровья в боевые действия без захвата Николаева и выхода на Одессу выглядит достаточно странно.

– заявил Вадим Денисенко.

По данным Денисенко, на территории Приднестровья размещена российская армия численностью в 1500 человек. Также еще около 6000 – 8000 человек являются самой так называемой армией Приднестровья. Но у них нет авиации, чтобы начать боевые действия.

"Да, у них есть склады с советской техникой 30-летней давности. Но говорить о том, что у них есть способность самостоятельно открывать фронт в Одесской области, выглядит странно без условий", – отметил Вадим Денисенко.

В то же время советник главы МВД отметил, что видел немало странных моментов на этой войне в исполнении россиян.

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Более вероятно, по его мнению, что в Одесской области в эти дни будут действовать вражеские диверсионно-разведывательные группы. Именно поэтому власти Одессы решили сделать длительный комендантский час. Она продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В это время запрещено находиться на улицах города без специальных пропусков и удостоверений.

"Одесситам следует с пониманием отнестись к этому. Долгие комендантские часы были в Киеве и Киевской области, они показали свою эффективность", – подчеркнул Вадим Денисенко.

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