Девушка, которую зовут Лиза, стала одной из жертв ракетного удара по Одессе, который оккупанты нанесли вечером 2 мая.

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Россияне попали в объекты городской инфраструктуры Одессы. Ракета попала в жилое помещение, где находились пять человек. В результате атаки погиб 15-летний парень. 17-летняя девушка попала в больницу. С тремя людьми работают психологи.

По данным Одесской областной военной администрации, Лиза находится в больнице. Сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести и продолжают лечение.

Очевидцы событий рассказывают, что Лиге вскоре должно было исполниться 18 лет. Девушка готовилась к свадьбе.

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