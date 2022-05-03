Девушка, которую зовут Лиза, стала одной из жертв ракетного удара по Одессе, который оккупанты нанесли вечером 2 мая.
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Россияне попали в объекты городской инфраструктуры Одессы. Ракета попала в жилое помещение, где находились пять человек. В результате атаки погиб 15-летний парень. 17-летняя девушка попала в больницу. С тремя людьми работают психологи.
По данным Одесской областной военной администрации, Лиза находится в больнице. Сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести и продолжают лечение.
Очевидцы событий рассказывают, что Лиге вскоре должно было исполниться 18 лет. Девушка готовилась к свадьбе.
Ракетный удар по Одессе 2 мая: что известно
- Вечером 2 мая Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В 18:33 в городе была объявлена воздушная тревога, а уже в 19:00 – отбой.
- Обстрел оккупанты произвели с помощью ракеты "Оникс". Она предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями. Однако может использоваться и для наземных целей. Выпустили эти ракеты со временно оккупированного Крыма. Перед этими же ракетами оккупанты обстреляли аэропорт Одессы 30 апреля, когда повредили взлетно-посадочную полосу.
- В результате ракетного удара 2 апреля возник пожар на площади 70 метров квадратных. В 21:55 его удалось ликвидировать.
- От взрыва было повреждено одно из религиозных сооружений. Речь идет о церкви Московского патриархата. Эту информацию подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его данным, в церкви снесло крышу.
- Стоит отметить, что в Одессе к тому времени был объявлен затяжной комендантский час. Она началась еще в 22:00 1 мая и продолжалась до 5:00 3 мая. В то время в городе продолжались поиски и борьба с вражескими диверсионно-разведывательными группами. За это время было задержано 12 диверсантов, связанных с криминалитетом.
- Это также сделали для того, чтобы избежать провокаций и столкновений в городе 2 мая.