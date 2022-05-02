Детали трагедии

В результате ракетного удара повреждено жилое здание. В момент "прилета" там находились 5 человек.

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15-летний парень погиб, еще один несовершеннолетний ребенок с ранениями доставлен в больницу, ему оказывают помощь,

– говорится в сообщении.

С другими людьми, которые находились в здании, работают психологи ГСЧС.

На месте инцидента вспыхнул пожар. Когда пламя погасят, на месте трагедии будет работать следственно-оперативная группа ГУ НП в Одесской области.

Заметьте! Алексей Данилов – секретарь СНБО – сообщил, что во время ракетного удара снесло крышу церкви Московского патриархата.

Ракетный удар по Одессе: главное

В Одессе длится затяжной комендантский час. Он начался еще 1 мая в 22:00 и завершится в 05:00 3 мая. В это время по городу не курсирует общественный транспорт. Передвижение частных автомобилей также запрещено. На улице могут находиться только люди, которые обеспечивают работу города.

Кроме того, в Одессе закрыты магазины, рестораны и офисы. В Одесской ОВА сообщили, что в этот день в городе возможны провокации. Также местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Во время опасности необходимо находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это спасает жизнь.

Около 18:33 в Одессе раздался сигнал воздушной тревоги. Впоследствии местные СМИ сообщили о взрывах. Позже информацию подтвердили в Одесской ОВА. Ее глава Максим Марченко заявил, что есть погибшие и раненые.

Глава ОВА подчеркнул, что это так не оставят. Российских оккупантов будут уничтожать, пока в Украине не останется ни одного живого врага.

Важно! Утром над морем сбили вражеский беспилотник. Он не успел долететь до Одессы. Речь идет об аппарате типа "Форпост". Он ведет разведку на высоте 5 километров.

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