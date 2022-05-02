Деталі трагедії

Внаслідок ракетного удару пошкоджена житлова будівля. У момент "прильоту" там перебували 5 людей.

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15-річний хлопець загинув, ще одна неповнолітня дитина з пораненнями доставлена в лікарню, їй надають допомогу,

– мовиться у повідомленні.

З іншими людьми, які перебували у будівлі, наразі працюють психологи ДСНС.

На місці інциденту спалахнула пожежа. Коли полум'я загасять, на місці трагедії працюватиме слідчо-оперативна група ГУ НП в Одеській області.

Зауважте! Олексій Данілов – секретар РНБО – повідомив, що під час ракетного удару знесло дах церкви Московського патріархату.

Ракетний удар по Одесі: головне

В Одесі триває затяжна комендантська година. Вона розпочалася ще 1 травня о 22:00 й завершиться о 05:00 3 травня. У цей час містом не курсує громадський транспорт. Пересування приватних автомобілів також заборонене. На вулиці можуть перебувати лише люди, які забезпечують функціонування міста.

Окрім того, в Одесі закриті крамниці, ресторани та офіси. В Одеській ОВА повідомили, що цього дня у місті можливі провокації. Також місцевих жителів заликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Під час загроз необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це рятує життя.

Близько 18:33 в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги.

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