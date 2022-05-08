Также после взрыва перестал работать один из операторов мобильной связи. Оставайтесь в укрытиях и не пренебрегайте своей безопасностью.

Заметьте В Одессе снова раздался взрыв: в области несколько раз за ночь звучали сирены

Следите за обновлениями местной администрации

Взрывы раздались во время воздушной тревоги в Одесской области, которую только сегодня объявили в шестой раз. Следите за обновлением местной администрации.

Напоминаем, что фиксировать последствия "прилетов", если таковые есть, запрещено, особенно во время воздушной тревоги. Это поможет врагу скорректировать огонь.

Кроме того, важно в течение 8 и 9 мая ни в коем случае не игнорировать воздушные тревоги из-за угрозы массированных ударов россиян по украинским городам.

Также нужно помнить, что взрывы могут раздаваться и из-за работы ПВО. Однако и в этом случае невозможно предположить, куда могут упасть обломки сбитых ракет. Поэтому важно во время тревоги находиться в укрытиях.

Это уже не первые взрывы в Арцизе

Во время массированного ракетного удара вечером 3 мая оккупанты атаковали ряд украинских городов, в том числе Арциз. Тогда об атаке сообщил городской глава, не уточняя детали. Однако, по информации СМИ, в городе сработало ПВО.

К счастью, после всех ударов по Одесской области, в том числе по Арцизу, жертв не было.

7 мая россияне запустили 4 крылатые ракеты на Одесскую область, в том числе также атаковали город Арциз. Объект, в который попали россияне, в оперативном командовании "Юг" назвали "специфичным". К счастью, обошлось без жертв.

Только за эту ночь в Одесской области прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Все звучали во время объявленных воздушных тревог. Поэтому реагируйте на все сирены и не пренебрегайте своей безопасностью, поскольку угроза в следующие 2 дня серьезная.