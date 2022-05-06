Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" у ранковому зведенні за минулу добу. Він наголосив, що противник цинічно бреше, аби потім звинувачувати українську армію у вбивстві цивільних.

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Ворог планує завдати удару по цивільній інфраструктурі

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворог має намір завдати удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Речник зазначив, що нелюди вже не вперше намагається завчасно виправдати свої порушення правил війни, звинувачуючи Збройні Сили України у розміщенні своїх командних пунктів в лікарнях, пологових, школах та інших соціально чуттєвих об'єктах.

Заява Міністерства оборони Росії

За даними ОК "Південь", Міноборони Росії на своєму офіційному ресурсі звинуватило українську владу у розташуванні командного пункту ЗСУ в Одеській обласній лікарні. Ба більше, на подвір'ї лікарні хвора фантазія росіян "намалювала" бронетехніку, артилерію і системи залпового вогню української армії.

Випадки брехливих заяв Росії

Обстріли пологового будинку у Маріуполі

9 березня росіяни завдали цинічного авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі. Внаслідок цього знищено пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче відділення і терапію.

За 4 години до того, як скинути на пологовий будинок у Маріуполі бомби, речниця російського МЗС Марія Захарова збрехала, нібито Збройні сили України вигнали звідти пацієнтів й натомість облаштували вогневі позиції.

Згодом пропагандист Соловйов заявив, що бомбардування пологового будинку авіацією окупантів – "постановка", в будинку були бійці батальйону "Азов", а породіллі на фото – акторки.

Бомбардування Драматичного театру у Маріуполі

16 березня росіяни скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя. За даними військових, там було близько тисячі цивільних людей, які переховувалися від постійних обстрілів з боку окупантів.

Найбільше інформаційне агентство США Associated Press провело розслідування та припустило, що внаслідок бомбардування загинуло близько 600 людей. Біля будівлі був напис російською – "Дети". Тому росіяни свідомо гатили по місцю, де перебували сотні дітей. Російська пропаганда звинувачує полк "Азов" в умисному підриві театру зі середини. Проте жодних доказів найманці Кремля не надали.

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