Російські окупанти умисно здійснили обстріл пологового будинку у Маріуполі. Нелюди показали всьому світу, що готові вчиняти будь-які злочини.

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Плутанина російських пропаганистів

Машина російської пропаганди взялася виправдовувати злочин своєї армії, але зазнала чергової невдачі, ще раз продемонструвавши повну недолугість професійних брехунів.

Спочатку речниця російського МЗС Марія Захарова на брифінгу за 4 години до обстрілу згадала пологовий будинок. Рятувати колегу по фейках кинувся пропагандист Соловйов: він заявив, що бомбардування пологового будинку авіацією окупантів – "постановка", в будинку були бійці батальйону "Азов", а породіллі на фото – акторки.

Шоковані падінням рубля та перспективою харчуватися тільки національними продуктами працівники телеканалу "Росія-1" взагалі видали тезу, що авіаудар здійснив "Правий сектор", а не російська авіація.

Що ж, поки російські бойові машини палають в Україні, машина російської пропаганди палає зсередини. Окупанти забули, що вірити їм окрім ізольованих від світу обідраних громадян країни-вигнанця ніхто не збирається, і після перемоги України їм доведеться відповідати за усі злочини.

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