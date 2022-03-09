Ба більше, окупанти намагалися перекинути провину на українську армію. Втім, прорахувалися з часом й заговорили про лікарню у Маріуполі приблизно за 4 години до атаки.

Читайте також Авіаудар по лікарні в Маріуполі: опублікували жахливі фото

Росіяни знали про пологовий у Маріуполі

Речниця російського МЗС Марія Захарова згадала про пологовий будинок у ході свого брифінгу 9 березня. Вона вигадувала, нібито Збройні сили України вигнали звідти пацієнтів й натомість облаштували вогневі позиції. Далі був довгий монолог з неправдивими й абсурдними звинуваченнями у бік ЗСУ.

Аби надавити на емоції росіян, які прикипіли до екранів телевізорів в очікуванні новенької "дози" пропаганди, Захарова згадала про захоплення лікарні у російському Будьонновську в 1995 році.

Вона наголошувала, що, мовляв, немає оправдання людям, які до такого вдаються. Що ж, у цьому речниця відомства держави-агресорки права: росіяни вкотре довели, що вони нелюди, й неодмінно поплатяться за скоєне у Маріуполі та інших українських містах.

Захарова згадує про пологовий у Маріуполі ще перед атакою: дивіться відео



Окупанти бомбили Маріуполь

Російські загарбники вбивають мирних мешканців України. 9 березня окупанти повністю знищили пологовий будинок у центрі Маріуполя, а також лікарню, дитяче відділення і терапію. Там перебувало багато вагітних жінок та матерів з дітьми, але орки на це не зважали. У Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки постраждали 17 людей – персонал та породіллі. За попередньою інформацією, серед дітей ніхто не травмувався, а жертв, на щастя, немає.

Підлий удар ворога по пологовому будинку прокоментував міський голова Вадим Бойченко. Він не сумнівається, що окупантів чекає лава підсудних у Гаазі. "Цей воєнний злочин буде покараний, а винуватці горітимуть у пеклі", – наголосив мер Маріуполя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Шокуючі кадри з лікарні у Маріуполі: дивіться відео