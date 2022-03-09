Более того, оккупанты пытались перекинуть вину на украинскую армию. Впрочем, просчитались со временем и заговорили о больнице в Мариуполе примерно за 4 часа до атаки.

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Россияне знали о роддоме в Мариуполе

Представитель российского МИД Мария Захарова вспомнила о роддоме в ходе своего брифинга 9 марта. Она придумывала, будто Вооруженные силы Украины выгнали оттуда пациентов и обустроили огневые позиции. Дальше был длинный монолог с ложными и абсурдными обвинениями в сторону ВСУ.

Чтобы надавить на эмоции россиян, прикипевших к экранам телевизоров в ожидании новенькой "дозы" пропаганды, Захарова вспомнила о захвате больницы в российском Буденновске в 1995 году.

Она отмечала, что, мол, нет оправдания людям, которые к такому прибегают. Что ж, в этом спикер ведомства государства-агрессора права: россияне еще раз доказали, что они изверги , и непременно поплатятся за содеянное в Мариуполе и других украинских городах.

Захарова вспоминает о роддоме в Мариуполе еще перед атакой: смотрите видео



Оккупанты бомбили Мариуполь

Российские захватчики убивают мирных жителей Украины. 9 марта оккупанты полностью уничтожили роддом в центре Мариуполя, а также больницу, детское отделение и терапию. Там находилось много беременных женщин и матерей с детьми, но орки с этим не считались. В Донецкой ОВА сообщили, что в результате атаки пострадали 17 человек – персонал и роженицы. По предварительной информации, среди детей никто не травмировался, а жертв, к счастью, нет.

Подлый удар врага по роддому прокомментировал городской глава Вадим Бойченко . Он не сомневается, что оккупантов ждет скамья подсудимых в Гааге. "Это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть в аду", – подчеркнул мэр Мариуполя.

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