Нові фейки в Придністров'ї

У командуванні значили, що ворог продовжує вишукувати способи спровокувати виникнення збройних сутичок в невизнаному регіоні, в якому перебувають російські військові.

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В Придністров'ї, що межує з Одещиною, намагалися розігнати інформаційний вкид нібито про постріли, що чутно з боку України,

– зазначили в ЗСУ.

Вони закликають не дозволяти ворожим силам вводити в оману і занурювати в паніку, бути пильними і свідомими, дотримуватись заходів безпеки і довіряти силам оборони, які стоять на сторожі безпеки.

Ситуація на Півдні: коротко

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської області російські загарбники продовжують агітувати за зміну владу на колаборантів.

Російські окупанти закріплюються та окопуються на захоплених територій, без активних бойових дій. Але зосереджує зусилля на вогневому ураженні вздовж лінії зіткнення. Для коригування вогню застосовують безпілотники.

В Миколаївській області ворог знов завдав удару системами залпового вогню "Смерч" та вдарив ракетою типу "Москіт". Постраждалих серед місцевого населення нема.

Загострення ситуації в Придністров'ї:

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