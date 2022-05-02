За даними Генерального штабу Збройних Сил України, ворог "вкидає" різні провокативні повідомлення через підконтрольні місцеві засоби масової інформації.

Важливо Якраз перевіримо нову ППО, – Братчук відповів на хворобливі плани Путіна щодо Придністров'я

Ситуація напружена

Насамперед росіяни хочуть посіяти паніку серед місцевого населення. Вони настирливо переконують, що місцевому населенню нібито загрожує Україна.

На Бесарабському напрямку ситуація у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Противник, через підконтрольні засоби масової інформації, продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров'я з боку України, – наголошують в Генштабі.

Звісно, що Україна не загрожує жителям невизнаного Придністров'я. А-от Росія досить зацікавлена в провокаціях.

Що відбувається в Придністров'ї

За даними української розвідки, Росія у такий спосіб хоче залучити Придністров'я до війни, а також виправдати свій напад. Зараз ворог влаштовує різні провокації: до прикладу, стверджує, що Україна запустила безпілотники над складами боєприпасів; влаштовує вибухи біля "міністерства держбезпеки", підриває вишки тощо.

У Придністров'ї, звісно ж, кажуть, що "сліди провокацій ведуть в Україну". Вони навіть привели в повну бойову готовність російські війська. Утім, Президент України Володимир Зеленський наголошував, що ЗСУ готові до всього і не бояться загрози з Придністров'я.

Федір Веніславський вважає, що Придністров'я ніяк не може загрожувати Україні. Однак росіяни продовжуватимуть робити там провокації. Утім, за даними британського видання The Times, Путін вже ухвалив рішення про напад на Молдову. Він хоче зробити ще один фронт проти України.

Цікаво, що Ізраїль та низка інших країн вже закликали своїх громадян покинути невизнане Придністров'я та певний час туди взагалі не їздити. Вони обґрунтовують це тим, що не зможуть допомогти їм, якщо в регіоні станеться надзвичайна ситуація.

Додамо, зараз на офіційному рівні Придністров'я визнають територією під російською окупацією. Таке рішення нещодавно ухвалили в ПАРЄ. Уряд Молдови вже кілька років спільно з Генасамблеєю ООН вимагають, щоб Росія вивела свої війська з цієї території. Але окупанти ніяк на це не реагують.