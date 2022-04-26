Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що окупанти, які перебувають на території Придністров'я в Молдові, приведені в повну готовність та посилений режим несення служби.

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До цього в Придністров'ї пролунало кілька вибухів. За даними оприлюдненого документа з невизнаної "ПРМ", обстріли були спланованою провокацією Росії.

Окупанти планують використати провокацію в Придністров'ї як привід до залучення росіян з окупованої частини Молодови до війни в Росії.

Що відбувалося раніше

26 квітня у Придністров'ї неподалік селища Маяк пролунали два вибухи. Унаслідок цього пошкоджені антени, які транслювали російські частоти.

За останні 2 дні вибухи сталися вдруге. Попередні постріли пролунали 25 квітня в Тирасполі.

Президентка Молдови Майя Санду екстрено скликає Радбез через провокації в Придністров'ї.

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