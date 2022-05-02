Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

До теми Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times

"Якісь хворобливі плани у Кремля були щодо запуску літаків з десантом. Ви про ППО питали – можемо перевірити", – зазначив речник ОВА.

Якою є ситуація у Придністров'ї

За словами Братчука, після провокацій та вибухів з Придністров'я масово тікають місцеві жителі. Багато хто хоче виїхати в Україну, навіть попри те, що триває війна.

У людей в Придністров'ї є кілька паспортів. Через окупацію є багато російських. Найменш ходовий – придністровський. Крім цього, у людей є паспорти Молдови й Румунії, а також – України.

Намагання людей не стати гарматним м'ясом повністю зрозуміле. Те, що керівництво так званого Придністров'я зараз веде там свою гру – теж розуміємо. Куратори з Москви змушують їх робити певні речі,

– розповів Братчук.

Речник ОВА також зазначив, що в Україні у лютому затримували диверсійно-розвідувальні групи з Придністров'я, тож загроза зберігається. Однак українська сторона підсилила кордон, а військові отримали необхідні завдання.

Провокації Росії у Придністров'ї: останні новини

Російські військові почали провокації у Придністров'ї і, ймовірно, продовжуватимуть їх. Втім, на думку Федора Веніславського, реальної загрози від цієї квазіреспубліки для України немає.

За даними британського видання The Times, Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову й спробує відкрити звідти "новий фронт" проти України.

Водночас українська розвідка стверджує, що у невизнаному Придністров'ї надрукували газету, датовану 2 травням. У ній повідомляють про теракти з великою кількістю жертв. Звинуватити у цьому хочуть Україну.

Братчук відповів на хворобливі плани Путіна щодо Придністров'я: дивіться відео