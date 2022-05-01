Події в Молдові стануть вирішальними для України

Путін нібито вже схвалив остаточне рішення щодо нападу на Молдову. Про це британське видання повідомило з посиланням на власні джерела у військовому керівництві України.

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Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу на Молдову. До чого призведуть події в Молдові – буде вирішальним для нас. Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – 24 канал) з військової точки зору станемо більш вразливими. Це буде загроза цілісності України,

– розповіли українські джерела.

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