Разом з тим військової загрози для самої Молдови наразі немає. Про це в інтерв'ю румунському виданню Digi24 розповів заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає 24 канал.

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Нові провокації у невизнаному Придністров'ї можливі

Джоане зазначив, що станом на зараз НАТО не вбачає військових ризиків для Молдови чи Грузії – ще однієї країни, що перебуває під інтенсивним тиском Росії.

Проте ми очікуємо провокацій та операцій "під чужим прапором" – не стільки з метою створити проблеми для Молдови, скільки для українських сил на Заході України та в Одеській області,

– заявив заступник генсека НАТО.

До слова, водночас посадовець додав, що НАТО не відкидає можливих спроб дестабілізації Республіки Молдова з боку Росії.

Нагадаємо, що минулого тижня у невизнаному Придністров'ї відбулась низка провокацій. Зокрема, 25 квітня у Тирасполі прогриміли вибухи біля так званого "міністерства держбезпеки".

Наступного дня поблизу селища Маяк були пошкоджені дві антени на місцевому телерадіоцентрі, що транслювали російські частоти.

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