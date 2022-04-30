Не такий страшний чорт, як його малюють

Але, по-перше, я не вірю, що Придністров'я цього прагне. Я думаю, що ні, що вони навпаки хочуть пропетляти та відпетляти від цього. А далі там все буде залежати від нас.

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Тому що нам самим би може було би корисно звільнити Придністров'я і ліквідувати саму загрозу цього другого фронту в нас у тилу. Там не так багато різних сил в цьому Придністров'ї. І боєздатність російських військових, які там перебувають, вона під великим питанням.



Свої дії у Придністров'ї влада України має узгодити із президенткою Санду / Фото "Главком"

Чи зрозуміє Санду Україну з пів слова

За своєю конституцією Молдова є нейтральною державою. Тому я думаю, що напряму долучатися з одного чи іншого боку вони не будуть (до російсько-української війни – 24 канал). Але, звичайно, я вважаю, що якщо ми щось зробимо у Придністров'ї, то це ж їх власна територія – і там вони можуть щось і зробити.

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Втім, нам не треба щось починати, якщо ми не домовимося про це з президенткою Молдови. Офіційно це буде складно, ніхто такого офіційно не скаже. Але неофіційно домовитися – це, я вважаю, можливо, абсолютно можливо.

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