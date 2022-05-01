Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.
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За його словами, провокації на Придністров’ї вже відбуваються. Місцева влада Одеси знає, принаймні, про 4 з них.
Методичка спрацьовує та сама, сценарій також – спочатку провокація, потім обвинувачення України, мовляв, це ми зробили,
– заявив Братчук.
Він каже, що лунають заяви, що Україна зазіхає на територію окупованої Молдови.
"Російські окупанти вже почали з’являтися на блокпостах у Придністров'ї. Ми знаємо, що це не строковики, а контрактники. Там проводять військові збори, щоб мобілізувати місцевих до армії". – розповів речник.
Сергій Братчук розповів, що придністровці після провокацій почали втікати. Частина – до Молдови, а частина – до Одеси.
Вони запевняють, що їдуть в Україну, бо в нас гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють, що те, що там відбувається, це підготовка до певного плацдарму для, можливо, збройних провокацій проти України,
– пояснив речник.
"Якщо Росія дійсно захоче висадити десант у Придністров'ї, то вони летітимуть над територією України, і ми їх будемо збивати", – додав він.
Сергій Братчук про провокації в Придністров'ї та обстріли Одещини:
Що відбувається у Придністров'ї
- 25 та 26 квітня на території псевдореспубліки Придністров'я пролунали вибухи, у яких там почали шукати "український слід".
- Президентка Молдови Майя Санду наголосила, що у Молдові немає боєздатної армії. Тим часом уже понад 10 країн світу рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я.
- Наші Збройні Сили контролюють кордон із Придністров'ям, однак зараз зберігається висока ймовірність авіаударів з Чорного моря зокрема по території квазіреспубліки, щоб звинуватити у цьому Україну.
- Росіяни надрукували тираж газети "Приднестровье", датованої 2 травня, у якій є нібито офіційне звернення мешканців Придністров'я до Володимира Путіна з проханням захистити їх від нападу ЗСУ. Але розголос цієї інформації поламав плани ворога.
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