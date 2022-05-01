Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

До теми У ЗСУ повідомили про диверсійну заготовку ворога на Одещині, пов'язану з Придністров'ям

За його словами, провокації на Придністров’ї вже відбуваються. Місцева влада Одеси знає, принаймні, про 4 з них.

Методичка спрацьовує та сама, сценарій також – спочатку провокація, потім обвинувачення України, мовляв, це ми зробили,

– заявив Братчук.

Він каже, що лунають заяви, що Україна зазіхає на територію окупованої Молдови.

"Російські окупанти вже почали з’являтися на блокпостах у Придністров'ї. Ми знаємо, що це не строковики, а контрактники. Там проводять військові збори, щоб мобілізувати місцевих до армії". – розповів речник.

Сергій Братчук розповів, що придністровці після провокацій почали втікати. Частина – до Молдови, а частина – до Одеси.

Вони запевняють, що їдуть в Україну, бо в нас гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють, що те, що там відбувається, це підготовка до певного плацдарму для, можливо, збройних провокацій проти України,

– пояснив речник.

"Якщо Росія дійсно захоче висадити десант у Придністров'ї, то вони летітимуть над територією України, і ми їх будемо збивати", – додав він.

Сергій Братчук про провокації в Придністров'ї та обстріли Одещини:



Що відбувається у Придністров'ї

25 та 26 квітня на території псевдореспубліки Придністров'я пролунали вибухи, у яких там почали шукати "український слід".

Президентка Молдови Майя Санду наголосила, що у Молдові немає боєздатної армії. Тим часом уже понад 10 країн світу рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я.

Наші Збройні Сили контролюють кордон із Придністров'ям, однак зараз зберігається висока ймовірність авіаударів з Чорного моря зокрема по території квазіреспубліки, щоб звинуватити у цьому Україну.

Росіяни надрукували тираж газети "Приднестровье", датованої 2 травня, у якій є нібито офіційне звернення мешканців Придністров'я до Володимира Путіна з проханням захистити їх від нападу ЗСУ. Але розголос цієї інформації поламав плани ворога.

Довідка! На офіційному рівні Придністров'я визнане територією російської окупації. Саме таке рішення щодо регіону прийняла Парламентська Асамблея Ради Європи. Вже кілька років уряд Молдови вимагає від Росії вивести з Лівого берега Дністра свої війська, але окупанти вдавали, що не чують цих закликів.

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