Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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По его словам, провокации на Приднестровье уже проходят. Местные власти Одессы знают, по крайней мере, о четырех из них.

Методичка срабатывает та же, сценарий тоже – сначала провокация, потом обвинение Украины, мол, это мы сделали,

– заявил Братчук.

Он говорит, что звучат заявления, что Украина покушается на территорию оккупированной Молдовы.

"Российские оккупанты уже начали появляться на блокпостах в Приднестровье. Мы знаем, что это не срочники, а контрактники. Там проводят военные сборы, чтобы мобилизовать местных в армию". – рассказал спикер.

Сергей Братчук рассказал, что приднестровцы после провокаций начали убегать. Часть – в Молдову, а часть – в Одессу.

Они уверяют, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные Силы Украины. Они понимают, что происходящее это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, вооруженных провокаций против Украины,

– объяснил спикер.

"Если Россия действительно захочет высадить десант в Приднестровье, то они будут лететь над территорией Украины, и мы их будем сбивать", – добавил он.

Сергей Братчук о провокациях в Приднестровье и обстрелах Одесщины:



Что происходит в Приднестровье

25 и 26 апреля на территории псевдореспублики Приднестровье раздались взрывы, в которых там начали искать "украинский след".

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что в Молдове нет боеспособной армии. Между тем, уже более 10 стран мира рекомендуют своим гражданам покинуть Приднестровье.

Наши Вооруженные Силы контролируют границу с Приднестровьем, однако сейчас сохраняется высокая вероятность авиаударов с Черного моря, в частности, по территории квазиреспублики, чтобы обвинить в этом Украину.

Россияне напечатали тираж газеты "Приднестровье", датированной 2 мая, в которой якобы есть официальное обращение жителей Приднестровья к Владимиру Путину с просьбой защитить их от нападения ВСУ. Но огласка этой информации сломала планы врага.

Справка! На официальном уровне Приднестровье признано территорией российской оккупации. Именно такое решение относительно региона приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. Уже несколько лет правительство Молдовы требует от России вывести с Левого берега Днестра свои войска, но оккупанты делали вид, что не слышат этих призывов.

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