Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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"Какие-то болезненные планы у Кремля были по поводу запуска самолетов с десантом. Вы о ПВО спрашивали – можем проверить", – отметил спикер ОВА.

Какая ситуация в Приднестровье

По словам Братчука, после провокаций и взрывов из Приднестровья массово бегут местные жители. Многие хотят уехать в Украину, даже несмотря на то, что идет война.

У людей в Приднестровье есть несколько паспортов. Из-за оккупации есть много россиян. Наименее ходовой – приднестровский. Кроме того, у людей есть паспорта Молдовы и Румынии, а также Украины.

Попытки людей не стать пушечным мясом вполне понятны. То, что руководство так называемого Приднестровья сейчас ведет там свою игру – тоже понимаем. Кураторы из Москвы заставляют их делать определенные вещи,

– рассказал Братчук.

Спикер ОВА также отметил, что в Украине в феврале задерживали диверсионно-разведывательные группы из Приднестровья, поэтому угроза сохраняется. Однако украинская сторона усилила границу, а военные получили необходимые задачи.

Провокации России в Приднестровье: последние новости

Российские военные начали провокации в Приднестровье и, возможно, будут продолжать их. Впрочем, по мнению Федора Вениславского, реальной угрозы от этой квазиреспублики для Украины нет.

По данным британского издания The Times, Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда "новый фронт" против Украины.

В то же время, украинская разведка утверждает, что в непризнанном Приднестровье напечатали газету, датированную 2 мая. В ней сообщают о терактах с большим количеством жертв. Обвинить в этом хотят Украину.

Братчук ответил на болезненные планы Путина относительно Приднестровья: смотрите видео