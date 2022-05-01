Такое мнение в эфире 24 канала высказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отметил, что так Россия пытается создать угрозу для юга Украины.

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Угрозы нет

Опасности не вижу. Не думаю, что нужно преувеличивать угрозу провокаций и втягивания в войну группировок вооруженных сил России, находящихся на временно оккупированных территориях Молдовы в Приднестровье.

– заявил Вениславский.

Он напомнил, что уже около 30 лет на этой территории находятся войска России, а Москва пытается контролировать ее. То есть там есть марионеточный оккупационный режим Кремля, представленный криминальными авторитетами.

Как отметил Вениславский, сейчас Россия пытается использовать Приднестровье, чтобы создать угрозу на юге Украины, в частности, в направлении Одессы. Однако количество и качество находящихся там вооруженных формирований России позволяют достаточно оптимистично смотреть на эту угрозу и не преувеличивать ее опасность.

"Более того, наши Вооруженные Силы на этом направлении прекрасно понимают ситуацию и знают, как ее нивелировать", – заявил он.

Нереалистичные планы врага

Вениславский объяснил, что сейчас оккупанты рассматривают план минимум. Речь идет о сохранении сухопутного коридора через Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области во временно оккупированную республику Крым.

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В то же время они также рассматривают промежуточный план между большим и минимальным – это полностью отрезать Украину от Черного и Азовского морей. Кроме того, дополнительно оккупировать Николаевскую и Одесскую области, чтобы соединить с Приднестровьем и создать некую зону, которая будет их удовлетворять.

"Однако это абсолютно нереалистичные планы, и захватчики это прекрасно понимают. В то же время, последние события на фронте только подтверждают это", – отметил Вениславский.

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