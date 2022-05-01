Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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Братчук говорит, что многие приднестровцы после провокаций начали бежать. Часть – в Молдову, а часть – в Одессу.

Люди признаются, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные Силы Украины. Они понимают – то, что там происходит, это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины,

– объяснил спикер.

Братчук говорит, что, в частности, озвучиваются "планы" о десанте. "Если Россия действительно захочет высадить десант в Приднестровье, то они будут лететь над территорией Украины, наши ВСУ будут сбивать военные самолеты", – добавил он.

Сергей Братчук о провокациях в Приднестровье и обстрелах Одессы:



Что происходит в Приднестровье: последние новости

25 и 26 апреля на территории псевдореспублики Приднестровья раздались взрывы, в которых там начали искать "украинский след".

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что в Молдове нет боеспособной армии. Между тем, уже более 10 стран мира рекомендуют своим гражданам покинуть Приднестровье.

Наши Вооруженные Силы контролируют границу с Приднестровьем, однако сейчас сохраняется высокая вероятность авиаударов с Черного моря, в частности, по территории квазиреспублики, чтобы обвинить в этом Украину.

Россияне опубликовали тираж газеты "Приднестровье", датированной 2 мая, в которой якобы есть официальное обращение жителей Приднестровья к Владимиру Путину с просьбой защитить их от нападения ВСУ. Но огласка этой информации сломала планы врага.

Справка! На официальном уровне Приднестровье признано территорией российской оккупации. Именно такое решение по региону приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. Уже несколько лет правительство Молдовы требует от России вывести из Левого берега Днестра свои войска, но оккупанты делали вид, что не слышат этих призывов.

Видео по теме – в Приднестровье уже подготовили обращение к Путину на 2 мая