Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

До теми "Методичка працює": в Одеській ОВА знають про 4 провокації Росії на Придністров'ї

Братчук каже, що багато придністровців після провокацій почали втікати. Частина – до Молдови, а частина – до Одеси.

Люди зізнаються, що їдуть в Україну, бо в нас гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють – те, що там відбувається, це підготовка до певного плацдарму для, можливо, і збройних провокацій проти України,

– пояснив речник.

Братчук каже, що, зокрема, озвучуються “плани” про десант тощо. “Якщо Росія дійсно захоче висадити десант у Придністров'ї, то вони летітимуть над територією України, наші ЗСУ збиватимуть військові літаки”, – додав він.

Сергій Братчук про провокації у Придністров'ї та обстріли Одеси:



Що відбувається у Придністров'ї: останні новини

25 та 26 квітня на території псевдореспубліки Придністров'я пролунали вибухи, у яких там почали шукати "український слід".

Президентка Молдови Майя Санду наголосила, що у Молдові немає боєздатної армії. Тим часом уже понад 10 країн світу рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я.

Наші Збройні Сили контролюють кордон із Придністров'ям, однак зараз зберігається висока ймовірність авіаударів з Чорного моря зокрема по території квазіреспубліки, щоб звинуватити у цьому Україну.

Росіяни надрукували тираж газети "Приднестровье", датованої 2 травня, у якій є нібито офіційне звернення мешканців Придністров'я до Володимира Путіна з проханням захистити їх від нападу ЗСУ. Але розголос цієї інформації зламав плани ворога.

Довідка! На офіційному рівні Придністров'я визнане територією російської окупації. Саме таке рішення щодо регіону прийняла Парламентська Асамблея Ради Європи. Вже кілька років уряд Молдови вимагає від Росії вивести з Лівого берега Дністра свої війська, але окупанти вдавали, що не чують цих закликів.

Відео до теми – у Придністров’ї вже підготували звернення до Путіна на 2 травня