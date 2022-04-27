На цьому наголосив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі.

До теми Маємо зупинити ядерний шантаж з боку Росії, – про що Зеленський говорив з директором МАГАТЕ

Росія намагається залякати Молдову

Президент України вважає, що російські війська, які постійно присутні на території тимчасово окупованого Придністров’я, у постійній бойовій готовності чекають на наказу зверху.

Але ми розуміємо їх потужність. ЗСУ до них готові і їх не бояться,

– підкреслив Зеленський.

Він висловив підтримку очільниці Молдови Маї Санду. На засіданні Радбезу вона наголосила, що у спробах ескалації ситуації в Придністровському регіоні залучені внутрішні сили, які зацікавлені у дестабілізації ситуації.

Те, що сьогодні заявила Президент Молдови Майя Санду, я повністю з нею погоджуюся. У нас однакова думка з цієї ситуації,

– сказав Зеленський.

Він додав, що ескалація конфлікту обговорювалася з прем’єр-міністром Румунії та з його делегацією.

"Ми чітко розуміємо, що це один із кроків Росії... Зрозуміло для чого – для загроз Молдови – вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, будуть такі чи інші кроки”, – підсумував Зеленський.

До теми – спільний брифінг Зеленського та Рафаеля Маріано Гроссі: дивіться відео