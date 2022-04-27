Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси.

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Россия пытается запугать Молдову

Президент Украины считает, что российские войска, постоянно присутствующие на территории временно оккупированного Приднестровья, в постоянной боевой готовности ждут приказа сверху.

Но мы понимаем их мощь. ВСУ к ним готовы и их не боятся,

– подчеркнул Зеленский.

Он выразил поддержку главы Молдовы Майи Санду. На заседании Совбеза она подчеркнула, что в попытках эскалации ситуации в Приднестровском регионе вовлечены внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации.

То, что сегодня заявила Президент Молдовы Майя Санду, я полностью согласен с ней. У нас одинаковое мнение по этой ситуации,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что эскалация конфликта обсуждалась с премьер-министром Румынии и его делегацией.

"Мы четко понимаем, что это один из шагов России... Понятно для чего – для угроз Молдовы – они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут такие или иные шаги", – подытожил Зеленский.

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