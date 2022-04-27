Едва ли не главным из озвученных мнений президента было то, что Россия должна немедленно прекратить ядерный шантаж. А вот директор Международного агентства по атомной энергетике также акцентировал внимание на том, что его основная задача сейчас – обеспечение безопасности всех АЭС Украины.

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Вспомнил наглый захват Чернобыльской зоны

Встреча состоялась в годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому глава государства именно с этого начал выступление. Он подчеркнул, что ни одно государство с 1986 года не создавало таких угроз для ядерной безопасности мира, как сейчас Россия. Зеленский напомнил, что после начала вторжения в Украину российские войска вошли в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Там было много техники врага, которая поднимала в воздух большое количество пыли и радиоактивных частот. При этом сразу оценить ущерб от этих действий было невозможно, ведь оккупанты разрушили пункты дозиметрического контроля и разграбили систему контроля радиационной обстановки.



Выступление Владимира Зеленского и директора МАГАТЭ / Фото Офиса Президента

Россия превращает ядерную энергетику в оружие

Также он вспомнил о захвате Запорожской атомной электростанции. Это в совокупности с постоянными разговорами о ядерном оружии как раз и является шантажом, к которому прибегает Россия.

Россия не имеет права превращать атомную энергетику в оружие. Тем более не имеет права шантажировать мир применением ядерного оружия. А мы это от них из открытых источников слышим. Вместе мы должны остановить ядерный шантаж со стороны России,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что агрессор должен быть наказан за такие действия, которые являются недопустимыми. Поэтому Украина надеется на поддержку от МАГАТЭ и всего мирового сообщества. Ведь это крайне необходимо для сохранения ядерной безопасности в условиях войны, которую развязала Россия.

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России надо уменьшить права в МАГАТЭ

Одним из вопросов, который обсудили, было уменьшение прав России в Международном агентстве по атомной энергетике. Президент подчеркнул, что сейчас государство-террорист имеет непропорциональное представительство в МАГАТЭ.

В то же время Украина не имеет представительства на совете руководителей организации. Поэтому это одна из проблем, которые необходимо решать.



Встреча с представителями МАГАТЭ / Фото Офиса Президента

Украина призвала ввести миротворцев

Во время встречи украинская сторона отметила, что нужно решительно действовать для сохранения безопасности. Поэтому представителям МАГАТЭ сказали о необходимости ввести миротворцев на Запорожскую АЭС.

Россия сейчас настаивает на том, что станция перейдет под контроль "Росатома". Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что этого нельзя допускать.

Важно, что в ночь на 4 марта, когда российские оккупанты захватывали эту АЭС, там происходили бои. Российские военные обстреливали здание из танков, что могло привести к катастрофе мирового масштаба.

Мариано Гросси отметил, что его организация продолжит делать все для сохранения ядерной безопасности. Он отметил, что трагедия войны России против Украины не может увеличиваться, в результате инцидентов с ядерной энергетикой.

Выступление президента Украины и директора МАГАТЭ: смотрите видео