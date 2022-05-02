По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, враг "вбрасывает" разные провокативные сообщения через подконтрольные местные средства массовой информации.

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Ситуация напряженная

В первую очередь россияне хотят посеять панику среди местного населения. Они настойчиво утверждают, что местному населению якобы грозит Украина.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Молдовы остается напряженной. Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины,

– отмечают в Генштабе.

Конечно, Украина не угрожает жителям непризнанного Приднестровья. А вот Россия достаточно заинтересована в провокациях.

Что происходит в Приднестровье

По данным украинской разведки, Россия таким образом хочет вовлечь Приднестровье в войну, а также оправдать свое нападение. Сейчас враг устраивает разные провокации: к примеру, утверждает, что Украина запустила беспилотники над складами боеприпасов; устраивает взрывы возле "министерства госбезопасности", подрывает вышки и т.д.

В Приднестровье, конечно, говорят, что "следы провокаций ведут в Украину". Они даже привели в полную боевую готовность российские войска. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что ВСУ готовы ко всему и не боятся угрозы из Приднестровья.

Федор Вениславский считает, что Приднестровье никак не может угрожать Украине. Однако россияне будут продолжать там провокации. Впрочем, по данным британского издания The Times, Путин уже принял решение о нападении на Молдову. Он хочет создать еще один фронт против Украины.

Интересно, что Израиль и ряд других стран уже призывали своих граждан покинуть непризнанное Приднестровье и определенное время туда вообще не ездить. Они обосновывают это тем, что не могут помочь им, если в регионе произойдет чрезвычайная ситуация.

Сейчас на официальном уровне Приднестровья признают территорией под российской оккупацией. Такое решение недавно было принято в ПАСЕ. Правительство Молдовы уже несколько лет совместно с Генассамблеей ООН требует, чтобы Россия вывела свои войска с этой территории. Но оккупанты никак на это не реагируют.