Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, россияне врут об использовании украинцами беспилотников в Приднестровье.

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В частности, пропагандистские СМИ Кремля распространяются сообщения об очередном случае применения якобы украинских беспилотников над складами боеприпасов. В Генштабе ВСУ опровергли данную информацию.

Зачем это россиянам

Россияне рассчитывают на вовлечение Приднестровья в войну против Украины. На территории непризнанной республики уже прогремели провокационные взрывы, из-за которых оккупанты могут попытаться оправдать мобилизацию сил и очередное вторжение на нашу территорию. Оккупанты даже готовы нанести ракетный удар с жертвами среди гражданских.

В Приднестровье заявили, что "следы провокаций ведут в Украину" и привели к полной боевой готовности российских войск. Вместе с тем, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ готовы к любому варианту развития событий и не боятся наступления из Приднестровья.

Обратите внимание! Защитники Украины держат определенные оборонные рубежи, уничтожают врага, продолжают продвигаться вглубь захваченной оккупантами территории и освобождать населенные пункты.

Украинская разведка не исключает того факта, что Россия может использовать Приднестровье как дополнительный плацдарм для нападения. При этом речь идет не только об Украине, с которой Россия начала войну. Но и о Молдове, которая все больше отдаляется от России в сторону Европы.

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