Новые фейки в Приднестровье

В командовании отметили, что враг продолжает выискивать способы спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в непризнанном регионе, где находятся российские военные.

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В Приднестровье, граничащем с Одесской областью, пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах, что слышно со стороны Украины,

– отметили в ВСУ.

Они призывают не позволять вражеским силам вводить в заблуждение и погружать в панику, быть бдительными и сознательными, соблюдать меры безопасности и доверять силам обороны, которые стоят на страже безопасности.

Ситуация на Юге: коротко

На временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской области российские захватчики продолжают агитировать за смену власти на коллаборантов.

Российские оккупанты закрепляются и окапываются на захваченных территориях, без активных боевых действий. Но сосредотачивают усилия на огневом поражении вдоль линии соприкосновения. Для корректировки огня используют беспилотники.

В Николаевской области враг снова нанес удар системами залпового огня "Смерч" и ударил ракетой типа "Москит". Пострадавших среди местного населения нет.

Обострение ситуации в Приднестровье:

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