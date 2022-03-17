"Театри всіх країн належать всьому людству"

Італійський уряд погодився допомогти Україну відбудувати драмтеатр у Маріуполі, який зруйнували російські окупанти. Про це заявив міністр культури Італії Даріо Франческоні.

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Він напивас у твітері, що італійський уряд схвалив пропозицію запропонувати Україні допомогу у відновлення театру.

Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству,

– написав Франческоні.

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