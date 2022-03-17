"Театры всех стран принадлежат всему человечеству"
Итальянское правительство согласилось помочь Украине отстроить драмтеатр в Мариуполе, который разрушили российские оккупанты. Об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческони.
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Он написал в твитере, что итальянское правительство одобрило предложение предложить Украине помощь в восстановлении театра.
Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству,
– написал Франческони.
Оккупанты разрушили театр в Мариуполе: коротко
- В среду, 16-го марта, оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя. Там находилось около сотни человек.
- К счастью, бомбоубежище выдержало удар. По сообщению МВД, основная часть людей – жива.
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