"Театры всех стран принадлежат всему человечеству"

Итальянское правительство согласилось помочь Украине отстроить драмтеатр в Мариуполе, который разрушили российские оккупанты. Об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческони.

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Он написал в твитере, что итальянское правительство одобрило предложение предложить Украине помощь в восстановлении театра.

Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству,

– написал Франческони.

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