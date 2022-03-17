Как заявили в Генштабе ВСУ, враг по состоянию на 17 марта продолжает держать украинский город Мариуполь в осаде.

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Сейчас оккупанты перешли к тотальному уничтожению. Речь идет о:

гражданской инфраструктуре,

жилых домах,

объектах жизнеобеспечения.

Таким образом, оккупанты создают предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе. Как ранее рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, враг использует все средства, чтобы сломать город. В частности, давление происходит со стороны Бердянска. Однако к востоку Мариуполь хорошо защищен.

Какая ситуация в Мариуполе

Мариуполь в блокаде уже 16 суток. Более 350 тысяч мариупольцев продолжают укрываться в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск.

По данным Мариупольского городского совета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Разрушения колоссальные, значительная часть жилищного фонда не поддается восстановлению.

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