Однако правоохранители попали под вражеский обстрел. Поэтому попытка спасти людей оказалась неудачной.

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Мало того, что россияне сбросили две сверхмощные бомбы на помещение, в котором прятались гражданские, они еще и не позволяют оказывать помощь людям, которые оказались под завалами,

– говорится в сообщении.

Заметим, по словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, большинство людей выжили после циничного удара.

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