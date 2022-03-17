Однак правоохоронці потрапили під ворожий обстріл. Тому спроба врятувати людей виявилася невдалою.

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Мало того, що росіяни скинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, за словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, більшість людей вижили після цинічного удару.

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