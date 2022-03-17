По данным Мариупольского городского совета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Разрушения колоссальные, значительная часть жилого фонда не поддается восстановлению.

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Власти Мариуполя сообщают, что бои идут на окраинах города, а Вооруженные силы Украины самоотверженно борются за каждую улицу.

Сколько людей эвакуировалось

За последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и затем на Запорожье.

Всего около 6500 легковых машин вырвались из осадного Мариуполя,

– сообщает городской совет

Часть из них уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя выехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.

Какие здания уничтожены

По предварительной оценке с начала вторжения России, около 80% жилого фонда города разрушено, из них почти 30% – не подлежит восстановлению.

16 марта в результате бомбардировки уничтожен драматический театр и здание бассейна "Нептун". В этих местах, от постоянных обстрелов, прятались сотни людей, преимущественно женщины, дети и старики. Вчера и сегодня, несмотря на непрерывные обстрелы, насколько это возможно, продолжается разбор завалов и спасение людей.

Обратите внимание! Информация о пострадавших еще уточняется.

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