Як заявили у Генштабі ЗСУ, ворог станом на 17 березня продовжує тримати українське місто Маріуполь в облозі.

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Зараз окупанти перейшли до тотального знищення. Мовиться про:

цивільну інфраструктуру,

житлові будинки,

об'єкти життєзабезпечення.

У такий спосіб окупанти створюють передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті. Як раніше розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, ворог використовує всі засоби, щоб зламати місто. Зокрема, тиск відбувається з боку Бердянська. Однак зі сходу Маріуполь добре захищений.

Яка ситуація у Маріуполі

Маріуполь в блокаді вже 16 діб. Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ.

За даними Маріупольської міської ради, у середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні, значна частина житлового фонду не піддається відновленню.

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