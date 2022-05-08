Дві ракети загарбників влучили в одеську фабрику з виготовлення вікон та дверей. Охоронець, який був на зміні в момент удару, повідомив журналістам, що "прильот" був приблизно о третій годині.

Зверніть увагу Від обстрілу Одеси 7 травня постраждали 252 квартири

Згідно з інформацією чоловіка, ракета прилетіла прямо в центр цеху. У будівлі більше нікого не було, тому обійшлося без поранених.

Зауважте, що 7 травня повітряну тривогу в Одесі та області оголосили о 13:17, вже о 14 годині містяни почули вибухи. Над містом з'явився чорний дим.



Ракета прилетіла в центр цеху / Фото Суспільного Одеса

Крім того, внаслідок атак 7 травня загалом в Одесі пошкоджено 252 квартири. У помешканцях одеситів повибивало вікна. Станом на ранок 8 травня комунальники повідомили, що залишилося в роботі ще 25% квартир, в яких потрібно затягнути віконні отвори плівкою.

Важливо! Напередодні 9 травня ворог намагається завдати максимальних пошкоджень Одесі. Приблизно о 16 годині 8 травня у місті знову чули вибухи. Важливо не ігнорувати повітряну тривогу і убезпечити себе та близьких.

Небезпека напередодні 9 травня: що треба знати

Атак росіян на мирні українські міста побільшало і стосується це дня "побєдобєсія", 9 травня, зокрема. Громадян закликали бути особливо пильними, адже саме в ці дні Росія може влаштувати масовані обстріли, вдатися до провокацій чи терактів.

Заступник глави МВС Євгеній Єнін повідомив, що саме 9 травня можуть активізуватись російські диверсанти.

На відповідний період у деяких містах запровадили так звану затяжну комендантську годину. Зокрема, в Одесі та Одеській області вона розпочнеться о 22:00 8 травня і триватиме до 05:00 10 травня.

Важливо – Ранкове зведення Генштабу за 8 травня: дивіться відео