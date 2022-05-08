Две ракеты захватчиков попали в одесскую фабрику по изготовлению окон и дверей. Охранник, который был на смене в момент удара, сообщил журналистам, что "прилет" был примерно в три часа.
Обратите внимание От обстрела Одессы 7 мая пострадали 252 квартиры
Согласно информации мужчины, ракета прилетела прямо в центр цеха. В здании больше никого не было, потому обошлось без раненых.
Обратите внимание, что 7 мая воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 13:17, уже в 14 часов горожане услышали взрывы. Над городом появился черный дым.
Ракета прилетела в центр цеха / Фото Общественного Одесса
Кроме того, в результате атак 7 мая в Одессе повреждено 252 квартиры. В жилищах одесситов выбило окна. По состоянию на 8 мая коммунальщики сообщили, что осталось в работе еще 25% квартир, в которых нужно затянуть оконные проемы пленкой.
Опасность накануне 9 мая: что нужно знать
- Атак россиян на мирные украинские города стало больше и касается этого дня "победобеседания", 9 мая, в частности. Граждан призывали быть особенно бдительными, ведь именно в эти дни Россия может устроить массированные обстрелы, прибегнуть к провокациям или терактам.
- Заместитель главы МВД Евгений Енин сообщил, что именно 9 мая могут активизироваться российские диверсанты.
- На соответствующий период в некоторых городах был введен так называемый затяжной комендантский час. В частности, в Одессе и Одесской области она начнется в 22:00 8 мая и продлится до 05:00 10 мая.
Важно – Утренняя сводка Генштаба за 8 мая: смотрите видео