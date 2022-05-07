Детальнее описал возможные опасности 6 мая заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Диверсионные группы не единственная потенциальная опасность

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне по всей стране будут проводиться запланированные мероприятия. Енин подчеркнул, что во время них во всех регионах будут следить за порядком более 5 тысяч правоохранителей.

Безусловно, эти символические даты для русского агрессора как красное для быка. Поэтому мы готовы к противодействию ДРГ и другим криминальным элементам, которые вполне вероятно могут активизироваться в эти дни.

– сказал заместитель министра.

Также он добавил, что россияне могут производить крайне жесткие обстрелы всей территории нашего государства. Поэтому чиновник призвал ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно в эти дни. Следует отметить, что об этом также просил президент Владимир Зеленский.

Полиция постоянно задерживает потенциальных диверсантов

Также Евгений Енин рассказал, что задержание потенциальных членов диверсионных групп является довольно частым явлением. Например, 6 мая поймали человека, активно сотрудничавшего с врагом.

Уже есть подтверждение того, что пойманный мужчина "отметился" еще во время временного захвата врагом территории Киевщины. Тогда он передавал россиянам сведения о накоплении стратегических запасов. Также злоумышленник показывал, где живут участники АТО и активисты.

Когда враг ушел с освобожденных территорий, этот человек, конечно, пытался закамуфлировать себя под образ защитника родины. Но это ему не помогло… Все зафиксировано на видеокамеры,

– рассказал представитель МВД.

Он добавил, что собранные данные станут достаточно основательной доказательной базой. Поэтому подозреваемый никак не сможет избежать сурового наказания.

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