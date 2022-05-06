Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он подчеркнул опасность, которая ожидает наших граждан в ближайшие дни.

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Нельзя игнорировать сигнал тревоги