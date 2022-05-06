Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він наголосив на небезпеці, яка очікує на наших громадян найближчими днями.

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Не можна ігнорувати сигнал тривоги