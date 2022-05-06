Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він наголосив на небезпеці, яка очікує на наших громадян найближчими днями.
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Росіяни готуються до святкування Дня перемоги. Очікується, що ворог спробує завдати ударів по Україні та влаштувати провокації.
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він наголосив на небезпеці, яка очікує на наших громадян найближчими днями.
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