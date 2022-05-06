Росіяни гатять від ранку й до вечора
У Запорізькій обласної військової адміністрації повідомили, що окупаційні війська знову обстріляли село Кам'янське Василівського району. Через ворожий обстріл було пошкоджено приватні будинки.
Це важливо Проїзду з Енергодара до Запоріжжя немає, тривають постійні обстріли, – мер
У Запорізькій ОВА опублікували відео, на якому показали, як зараз виглядає село після російських ударів. Значна частина будинків зруйнована повністю або частково.
Один із жителів Кам'янського розповів, що село постійно перебуває у зоні бойових дій. За його словами, у Кам'янському відбуваються обстріли, стаються вибухи та пожежі.
Наслідки обстрілів Кам'янського – відео
Він розповів, що більшість людей вже виїхали із села, але частина місцевих мешканців все ж залишилася у власних домівках. Жертвами ворожих атак стають не тільки люди та їх будинки, але й тварини, які гинуть від обстрілів.
Вже звикли, сьогодні теж уже стріляли, та я спав міцно. Хоч всі ці дні не могли нормально спати. Деколи біжимо до погреба. Іноді доводиться сидіти там по 2 – 3 години, поки все не затихне,
– розповів місцевий мешканець.
Мешканці Кам'янського розповідають, що обстріли розпочинають зранку й тривають до вечора. Люди говорять, що російські снаряди регулярно прилітають на подвір'я.
Яка ситуація на Запоріжжі
- Російські військові окупували деякі частини Запорізької області та позбавили Україну виходу до Азовського моря. Ворожі війська у березні захопили Запорізьку АЕС та заборонили керівникам станції виїжджати з Енергодару.
- Війська агресора постійно обстрілюють Запорізьку область. 1-го травня, російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова. Унаслідок інтенсивної атаки загинули двоє чоловіків.
- 3-го травня окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Гуляйпільського району. Унаслідок дій російської армії загинули двоє місцевих жителів.
- Збройні Сили України дають відсіч російським загарбникам. У Генштабі ЗСУ 4-го травня повідомили, що знищили понад сотню росіян на Запоріжжі. Також наші захисники ліквідували ворожий безпілотник.
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