Про це повідомив у соцмережах мер Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що станом на ранок проїзду з Запоріжжя до Енергодара немає.

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Вороги постійно обстрілюють територію, – мер Енергодара

Шлях на тимчасові окуповані території з підконтрольного Україні Запоріжжя перебуває під постійним ворожим обстрілом. Військове командування Запорізької області обіцяло відкрити зелений коридор 6 травня. Він мав діяти з 10:00 до 14:00 .

Цим гуманітарним коридором мали би скористатись ті українці, які хотіли потрапити на територію, яка поки що під російською окупацією. Мовилось про район Кам'янського.

Зверніть увагу! Речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв наголосив, що потрібно пильно стежити за безпековою ситуацією. У разі небезпеки гуманітарний коридор може бути закритий.

З Енергодару заборонили виїжджати керівникам ЗАЕС

З Енергодару кілька днів раніше окупанти заборонили виїзд керівництву Запорізької АЕС. Так вони просто не випустили з міста головного інженера Юрія Чернічука. Фахівець їхав на Раду головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом".

Також голова Енергодару повідомляв, що припинила роботу одна з найбільших в Україні ТЕС – Запорізька. Причина електростанції – не вистачає вугілля.

Тим часом В Офісі Президента заявили, що новий етап порятунку людей з "Азовсталі" вже триває

Ситуація на Запоріжжі: останні новини

У Запоріжжі діятиме довга комендантська година – з 8 по 10 травня. У цей час місцевих жителів просять не виходити з дому, аби їх не сплутали з диверсантами.

В ОВА повідомляли, що ворожі війська готують провокації у регіоні. Зокрема, таке застереження було у Токмаку. Там окупанти шили військову форму ЗСУ. Вони можуть влаштувати диверсії і звинуватити в них українських військових.

Тим часом в тимчасово окупованому Бердянську вороги створили так звану "мерію". Тепер там працюють двірники та комірники.

А в Мелітополі, який теж перебуває під російською окупацією, 3 травня пролунав вибух. Біля місцевого супермаркету підірвали замінований скутер. Вибух був настільки сильним, що в навколишніх будівлях повибивало вікна.

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