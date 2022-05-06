Об этом сообщил в соцсетях мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что по состоянию на утро проезда из Запорожья в Энергодар нет.

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Враги постоянно обстреливают территорию, – мэр Энергодара

Путь на временные оккупированные территории из подконтрольного Украине Запорожья находится под постоянным вражеским обстрелом. Военное командование Запорожской области обещало открыть зеленый коридор 6 мая. Он должен был действовать с 10:00 до 14:00.

Этим гуманитарным коридором должны были воспользоваться те украинцы, которые хотели попасть на территорию, находящуюся пока под российской оккупацией. Речь шла о районе Каменского.

Обратите внимание! Спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев подчеркнул, что нужно следить за ситуацией с безопасностью. В случае опасности гуманитарный коридор может быть закрыт.

Из Энергодара запретили выезжать руководителям ЗАЭС

Из Энергодара несколько дней раньше оккупанты запретили выезд руководству Запорожской АЭС. Так они просто не выпустили из города главного инженера Юрия Черничука. Специалист ехал на Совет главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом".

Также глава Энергодара сообщал, что прекратила работу одна из крупнейших в Украине ТЭС – Запорожская. Причина электростанции – не хватает угля.

Между тем В Офисе Президента заявили, что новый этап спасения людей из "Азовстали" уже продолжается

Ситуация в Запорожье: последние новости

В Запорожье будет действовать долгий комендантский час – с 8 по 10 мая. В это время местных жителей просят не выходить из дома, чтобы их не спутали с диверсантами.

В ОВА сообщали, что вражеские войска готовят провокации в регионе. В частности, такое предостережение было в Токмаке. Там оккупанты шили военную форму ВСУ. Они могут устроить диверсии и обвинить в них украинских военных.

Тем временем во временно оккупированном Бердянске враги создали так называемую "мэрию". Теперь там работают дворники и кладовщики.

А в Мелитополе, который тоже находится под российской оккупацией, 3 мая раздался взрыв. Возле местного супермаркета взорвали заминированный скутер. Взрыв был настолько сильным, что в окрестных зданиях выбило окна.

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