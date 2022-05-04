Фейковые власти предателей

По данным официальных городских властей, россиянам пришлось создавать иллюзию "смены власти". Итак, в так называемой "мэрии города" теперь дворники, кладовщики и уборщики. Люди без нужного опыта.

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Фейковая "новая власть" состоит сейчас из специалистов "широкого профиля".

Сами депутаты городского совета, при невозможности работать сессионно и принимать решения, работают, как волонтеры.

Мы знаем, чем занимается каждый представитель бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается всего один депутат городского совета от ОПЗЖ.

– сообщили в городских властях Бердянска.

Россия создает картинку смены власти

Ранее мы писали о дворнике, который согласился сотрудничать с оккупационными властями. Его назначили "заместителем" по вопросам архитектуры так называемого "мэра".

В Запорожской ОГА отмечали, что до своего "назначения" мужчина работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Мужчина является творческой личностью, видит во сне узоры и разговаривает с камнями.

А вчера советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что "городской голова" Бердянска имеет довольно "интересное" прошлое. Александр Сауленко отсидел тюремный срок по статье о педофилии.

Важно! Российские захватчики временно оккупировали Бердянск еще в конце февраля. Местные жители выходили на митинги и потребовали от оккупантов покинуть административные здания города. Однако пока враг все еще там. Украинские власти просят не верить пророссийским фейкам и дождаться освобождения города.

Другие назначения россиян

Оккупанты назначили нового "руководителя" отдела культуры. Предателем оказался Анатолий Зимин, до этого работавший на местном предприятии.

26 апреля оккупанты захватили 2 медицинских учреждения в Бердянске. Тогда же стало известно, что они избрали нового "председателя" департамента здравоохранения. Государственным изменником стал Николай Мирошниченко, который раньше волонтерил и помогал эвакуироваться из серой зоны АТО/ООС.

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